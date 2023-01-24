Эндокринолог рассказала, чем авитаминоз отличается от гиповитаминоза, и когда пора принимать таблетки

Зимой многие уральцы объясняют свое плохое самочувствие сезонным авитаминозом. Эндокринолог пояснил, что при настоящем отсутствии того или иного витамина в крови состояние было бы критическим. Нехватка витаминов называется гиповитаминозом. Это тоже неприятно и влияет на качество жизни. Но решить проблему можно, подобрав правильную терапию.

«Авитаминоз – это полное отсутствие того или иного витамина в крови, что приводит к критическому состоянию организма и требует немедленного оказания медицинской помощи. Чаще диагностируется гиповитаминоз – недостаток того или иного витамина (или микроэлемента) или нехватка сразу нескольких веществ. Но сталкиваясь с гиповитаминозом, люди привыкли употреблять термин «авитаминоз», – пояснила «Новому Дню» врач-эндокринолог и детский эндокринолог «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева. – Дефицитные состояния более активно проявляются в осенне-зимний период. Это связано в первую очередь с изменением рациона: мы начинаем употреблять привезенные овощи и фрукты, и, как правило, в меньшем количестве. Но наибольшее количество витаминов содержится в сезонных овощах и фруктах, то есть мы недополучаем витаминов из еды. Начинаем более калорийно питаться, увеличивается частота употребления мучных изделий и сладостей. Также в осенне-зимний период усиливается нагрузка на иммунитет в связи с более частыми простудными заболеваниями. Иммунитет использует витамины и микроэлементы нашего организма для своей работы, и поэтому их запас в организме необходимо пополнять, и особенно важно это делать в осенне-зимний период».

Заподозрить у себя гиповитаминоз можно, если у вас есть следующие симптомы: слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, ухудшение настроения, ухудшение качества сна, сухость кожи, повышенное выпадение волос. При недостатке витамина А могут наблюдаться поражения слизистых оболочек, сухость и ломкость волос. Дефицит витамина D снижает защитные функции организма, часто проявляется ухудшением настроения. Авитаминоз в свою очередь приводит к более серьезным патологиям, которые сложно не заметить: ухудшается зрение и качество кожи, нарушается работа разных органов и систем организма, в зависимости от того, какой витамин практически полностью отсутствует.

Самостоятельно скупать витамины в аптеках врачи не советуют. Многие поливитаминные комплексы являются БАДами и не имеют доказательной эффективности, не проходят клинических испытаний.

«Такие БАДы содержат в себе небольшое количество необходимых веществ. И несмотря на то что список в составе длинный, количество каждого вещества минимально. Этого недостаточно для восполнения дефицитов. К тому же прием витаминов, недостатка которых в организме нет, может вызывать гипервитаминоз – это тяжелое состояние, которое может серьезно навредить. Поэтому важно знать необходимую вашему организму дозировку и сроки курса приема витаминов», – говорит эндокринолог Вероника Зайцева.

Для диагностики своего состояния лучше всего, конечно, обратиться к врачу. После осмотра и выяснения клинической картины доктор назначит перечень исследований. Не обязательно сдавать анализы вообще не все показатели, чтобы оценить реальные потребности организма. Врач подскажет, какие именно показатели лучше всего проверить, исходя из результатов осмотра и консультации. От результатов анализов будут зависеть назначения.

Эндокринолог добавляет, что после того как вы пропьете назначенные витамины, скорее всего, понадобится повторно сдать анализы – проконтролировать те показатели, которые были не в норме. Это позволит оценить эффективность терапии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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