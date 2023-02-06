Каждый третий свердловчанин страдает от хронической усталости

33% жителей Свердловской области чувствуют хроническую усталость почти каждый день, как показали результаты опроса. И еще две трети респондентов отметили, что стали значительно больше уставать в последнее время.

«33% опрошенных свердловчан чувствуют хроническую усталость почти каждый день (чаще всего это маркетологи и административный персонал). Еще 17% признались, что устают от работы минимум раз в полгода, 13% – в конце каждой недели. По 6% рассказали, что сильно устают в конце года и каждый месяц. И лишь 25% свердловчан не замечают за собой ничего подобного», – показали данные опроса, который проводили платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и «Сбер Аптека».

Половина респондентов ответили, что плохо себя чувствуют и ощущают общую подавленность, еще половина очень пессимистично смотрят на свое будущее. 48% с трудом засыпают и просыпаются. Кроме того, у 42% усталость проявляется в заметном снижении эффективности, у 38% – в росте тревожности, у 37% – в раздражительности, у 31% – в острой чувствительности к критике.

«Чаще всего работники Свердловской области считают это обычной усталостью, накопившейся за год (48%). Также 33% полагают, что их усталость связана с тем, что они постоянно сидят за компьютером, 29% – что всему виной личные семейные обстоятельства. 21% хронически устали, потому что давно не были в отпуске, 19% – из-за токсичного поведения начальства, 17% – из-за конфликтов в рабочем коллективе. По 15% отметили, что обострилась хроническая болезнь либо появилась сверхнагрузка (дополнительный проект). 10% устают от крайне сжатых сроков работы, а 6% – из-за того, что весь день на ногах», – рассказали в пресс-службе hh.ru.

Бороться с усталостью уральцам помогают встречи с друзьями, походы в спортзал, витамины, прогулки, поездки и хобби. 13% при очень сильной усталости берут отпуск или отгул, 8% ходят на массаж, 6% – к психологу. А 27% предпочитают никак не бороться с усталостью.

Как ранее писал «Новый День», одной из причин хронической усталости может быть гиповитаминоз – недостаток того или иного витамина (или микроэлемента) или нехватка сразу нескольких веществ. Врач-эндокринолог и детский эндокринолог «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева отмечала, что дефицитные состояния более активно проявляются в осенне-зимний период. Заподозрить у себя гиповитаминоз можно, если у вас есть следующие симптомы: слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, ухудшение настроения, ухудшение качества сна, сухость кожи, повышенное выпадение волос.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»