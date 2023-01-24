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Вторник, 24 января 2023, 11:18 мск

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Ледовый городок в Екатеринбурге посетили более 500 тысяч человек

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился данными о посещаемости ледового городка на площади 1905 года, который проработал в общей сложности 24 дня.

«Несмотря на морозную погоду, только за первую декаду января городок посетили 500 тысяч человек. Отзывы горожан были положительными, особенно горки и крепость понравились детям. Ель в этом году была живая – думаю, мы сделаем это новой традицией. После демонтажа городка дерево, распиленное на части, отправится в школы уральской столицы, где из нее на уроках труда ребята смастерят сувениры, посвященные трехсотлетию Екатеринбурга», – рассказал градоначальник.

Ледовый городок начали разбирать накануне. Демонтаж продлится две недели, а 7 февраля на площади откроется городская парковка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Новый год

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