Ледовый городок в Екатеринбурге посетили более 500 тысяч человек

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился данными о посещаемости ледового городка на площади 1905 года, который проработал в общей сложности 24 дня.

«Несмотря на морозную погоду, только за первую декаду января городок посетили 500 тысяч человек. Отзывы горожан были положительными, особенно горки и крепость понравились детям. Ель в этом году была живая – думаю, мы сделаем это новой традицией. После демонтажа городка дерево, распиленное на части, отправится в школы уральской столицы, где из нее на уроках труда ребята смастерят сувениры, посвященные трехсотлетию Екатеринбурга», – рассказал градоначальник.

Ледовый городок начали разбирать накануне. Демонтаж продлится две недели, а 7 февраля на площади откроется городская парковка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»