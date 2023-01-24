Водитель на полном ходу снес велосипедиста-нарушителя. Он выжил

В Екатеринбурге велосипедист попал в ДТП. На светофоре его буквально снесла легковушка, после удара велосипедист какое-то время проехал на капоте.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, ДТП произошло 21 января в 20:30 на Машинной, 11. 20-летний велосипедист, судя по рюкзаку, работающий курьером, решил переехать через перекресток на красный. Его сбила «Киа Рио». Удар был на высокой скорости, но велосипедист выжил, после аварии его отвезли в больницу с ушибами.

«Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисты наравне с водителями автомобилей и иных транспортных средств, а также пешеходами, являются участниками дорожного движения и при передвижении на велосипеде по дорогам общего пользования должны руководствоваться требованиями ПДД. При начале движения и маневрировании показать соответствующие сигналы, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу – спешиваться и убедиться в безопасности перехода, а также строго соблюдать сигналы светофора», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, Марина Иванова

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