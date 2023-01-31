После резонансного ДТП гаишники Екатеринбурга взялись за велокурьеров

Инспекторы ГИБДД по пропаганде вышли на дорогу, чтобы напомнить о правилах перехода проезжей части велосипедистам, особенно курьерам различных служб доставок. Как сообщили в пресс-службе городского ОГИБДД, именно велокурьеры часто забывают спешиться на переходах, тем самым нарушают ПДД и подвергают себя опасности.

Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисты наравне с водителями автомобилей и пешеходами являются участниками дорожного движения и при передвижении на велосипеде должны руководствоваться требованиями ПДД: при начале движения и маневрировании показать соответствующие сигналы, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу – спешиваться. Зачастую это требование игнорируют большинство велосипедистов – как взрослых, так и детей.

Как уже сообщал «Новый День», 21 января в Екатеринбурге случилось ДТП с участием велокурьера, видео с аварией широко разошлось по соцсетям и новостным сайтам. На улице Машинной велосипедиста, который решил переехать через перекресток на красный, буквально снесла легковушка, после удара велосипедист какое-то время проехал на капоте. Молодой человек выжил, после аварии его отвезли в больницу с ушибами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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