Митрополит Евгений о санкциях Зеленского: «Ему удалось меня повеселить»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказался о персональных санкциях, которые ввел в отношении него президент Украины Владимир Зеленский.

В своем телеграм-канале митрополит написал, что Зеленский запретил ему «много ненужных вещей, например – заводить военные корабли в территориальные воды Украины».

«Комический актер, конечно, не хотел меня наказать, а хотел повеселить. Что ему, признаюсь, удалось. Если бы он хотел меня наказать, то потрудился бы лишить меня возможности любить и молиться преподобным Иову Почаевскому и Лаврентию Черниговскому, запретил бы считать родным рожденного на территории Войска Запорожского святителя Димитрия Ростовского, внушил бы мне неприязнь к священникам моей епархии, рождённым на Украине, в том числе западной, запретил бы считать всех сынов «всея Великия, Малыя, Белыя, Черныя и Червонныя Руси» братьями. Но сделать это не удастся ни ему, ни кому-нибудь другому», – подчеркнул владыка Евгений.

Как уже сообщал «Новый День», 24 января Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении 22 представителей Русской православной церкви. В его список попали протоиерей Михаил Гундяев – представитель РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве; Владимир Легойда – и. о. руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси; видные деятели Синода, митрополиты, богословы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»