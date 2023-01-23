Зеленский ввел санкции против 22 представителей РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем обращении в понедельник, 23 января, заявил, что ввел санкции для 22 граждан России – представителей Русской православной церкви, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава киевского режима говорит следующее: «Другое сегодняшнее решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины, – прим. ред.) касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику».

Украинское издание Страна.ua сообщает, что СНБО ввел санкции против племянника патриарха Московского Кирилла и еще 21 представителя Русской православной церкви.

Под санкции Зеленского попали:

Гундяев Михаил Николаевич – представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве, протоиерей;

Богдасаров Роман Сергеевич – наместник храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Москва), завсектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами;

Булеков Александр Владимирович – настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Москва) архимандрит Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;

Ганьжин Александр Иванович – зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий;

Горбачев Леонид Эдуардович – митрополит Клинский Леонид, председатель патриаршего экзархата Африки;

Емельянов Леонид Григорьевич – митрополит Владимирский и Суздальский Тихон;

Кипшидзе Вахтанг Владимирович – зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ;

Кульберг Алексей Сергеевич – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации;

Легойда Владимир Романович – и. о. руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси;

Немцов Николай Федорович – митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий;

Овчаров Олег Андреевич – председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства;

Севрюк Антон Юрьевич – митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей;

Татаринцев Константин Юльевич – завсектором по взаимодействию с ВКС Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей;

Чашин Николай Николаевич – митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий;

Щипков Александр Владимирович – зампредседателя Всемирного русского народного собора, первый зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ РПЦ;

Ряховский Сергей Васильевич – председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников);

Алфеев Григорий Валерьевич – руководитель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион;

Балашов Николай Владимирович – замруководителя отдела внешних церковных связей, протоиерей;

Волочков Павел Павлович – архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим;

Владимиров Артемий Владимирович – протоиерей, писатель, проповедник и педагог;

Ткачев Андрей Юрьевич – митрофорный протоиерей, проповедник, телеведущий, YouTube-блогер;

Осипов Алексей Ильич – российский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»