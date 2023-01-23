Зеленский ввел санкции против 22 представителей РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем обращении в понедельник, 23 января, заявил, что ввел санкции для 22 граждан России – представителей Русской православной церкви, – сообщают украинские СМИ.
В своем видеоролике глава киевского режима говорит следующее: «Другое сегодняшнее решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины, – прим. ред.) касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику».
Украинское издание Страна.ua сообщает, что СНБО ввел санкции против племянника патриарха Московского Кирилла и еще 21 представителя Русской православной церкви.
Под санкции Зеленского попали:
Гундяев Михаил Николаевич – представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве, протоиерей;
Богдасаров Роман Сергеевич – наместник храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Москва), завсектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами;
Булеков Александр Владимирович – настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Москва) архимандрит Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;
Ганьжин Александр Иванович – зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий;
Горбачев Леонид Эдуардович – митрополит Клинский Леонид, председатель патриаршего экзархата Африки;
Емельянов Леонид Григорьевич – митрополит Владимирский и Суздальский Тихон;
Кипшидзе Вахтанг Владимирович – зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ;
Кульберг Алексей Сергеевич – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
Легойда Владимир Романович – и. о. руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси;
Немцов Николай Федорович – митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий;
Овчаров Олег Андреевич – председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства;
Севрюк Антон Юрьевич – митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей;
Татаринцев Константин Юльевич – завсектором по взаимодействию с ВКС Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей;
Чашин Николай Николаевич – митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий;
Щипков Александр Владимирович – зампредседателя Всемирного русского народного собора, первый зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ РПЦ;
Ряховский Сергей Васильевич – председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников);
Алфеев Григорий Валерьевич – руководитель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион;
Балашов Николай Владимирович – замруководителя отдела внешних церковных связей, протоиерей;
Волочков Павел Павлович – архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим;
Владимиров Артемий Владимирович – протоиерей, писатель, проповедник и педагог;
Ткачев Андрей Юрьевич – митрофорный протоиерей, проповедник, телеведущий, YouTube-блогер;
Осипов Алексей Ильич – российский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ.
Киев, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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