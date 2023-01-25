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Среда, 25 января 2023, 14:06 мск

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Директор музея истории Екатеринбурга оштрафован за дискредитацию армии

Ленинский суд оштрафовал директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева на 30 тысяч рублей за пост в социальной сети. По мнению суда, доказано, что сообщение из двух слов, размещенное на странице Пушкарева в соцсети 24 февраля, дискредитирует Вооруженные силы России.

Ни Пушкарев, ни его адвокат с обвинением не согласились. Игорь Пушкарев признает, что он вел страницу в соцсети, но не помнит, чтобы писал пост, о котором говорится в полицейском протоколе. Он добавил, что пароль к его странице довольно простой, и его мог кто-то подобрать.

Адвокат Владислав Идамжапов обратил внимание на то, что в административном протоколе и акте осмотра страницы указаны разные адреса. Он назвал еще несколько процессуальных нарушений, которые, по его мнению, имели место. Поэтому защита настаивала на вызове сотрудника полиции, который составил протокол. Из-за этого заседание суда дважды откладывалось. Сегодня выяснилось, что этот сотрудник больше в полиции не работает. Также представитель защиты отметил, что по двум словам невозможно сделать вывод о том, что имелось в виду, так как нет контекста. Он также обратил внимание суда на то, что то же слово, которое упоминалось в спорном посте, регулярно звучит от высших должностных лиц государства.

Игорь Пушкарев в прениях добавил, что у него никогда не было намерения публиковать какие-то фейки или сообщения, дискредитирующие армию или органы власти.

Судья Владимир Ушаков, тем не менее, посчитал, что административное правонарушение Пушкарева доказано. Ответчик уже заявил, что не согласен с решением и будет его оспаривать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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