Свердловский облсуд отменил наказание Игорю Пушкареву за дискредитацию ВС РФ

Свердловский областной суд отменил 30-тысячный штраф, назначенный директору музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву за дискредитацию ВС РФ Ленинским районным судом Екатеринбурга.

«По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Свердловский областной суд отменил постановление суда первой инстанции и прекратил производство по делу об административном правонарушении за незначительностью», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда.

Напомним, 25 января 2023 года Ленинский суд оштрафовал директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева на 30 тысяч рублей за пост в социальной сети. По мнению суда, было доказано, что сообщение из двух слов, размещенное на странице Пушкарева в соцсети 24 февраля, дискредитирует Вооруженные силы России. Ни Пушкарев, ни его адвокат Владислав Идамжапов с обвинением не согласились. Представитель защиты и тогда, и сегодня отметил, что по двум словам невозможно сделать вывод о том, что имелось в виду, так как нет контекста. Он также обратил внимание суда на то, что то же слово, которое упоминалось в спорном посте, регулярно звучит от высших должностных лиц государства.

Добавим, что Владислав Идамжапов является также адвокатом экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр физлиц-иноагентов), которого на прошлой неделе арестовали на 14 суток за демонстрацию символики экстремистской организации. Дело в Ленинском суде рассматривал тот же судья, который выписал штраф Пушкареву – Владимир Ушаков. Оспорить в облсуде это решение адвокату не удалось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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