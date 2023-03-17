Областной суд оставил Ройзмана* под арестом до конца срока

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Владислава Идамжапова, адвоката Евгения Ройзмана (признан физлицом-иноагентом), на постановление Ленинского районного суда о его аресте на 14 суток.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, по итогам рассмотрения постановление судьи Владимира Ушакова было признано законным и обоснованным. Таким образом, судебный акт вступил в силу.

Напомним, суд признал Ройзмана* виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3 КоАП «Демонстрация символики экстремистской организации» и вынес постановление о его аресте на 14 суток. Видеозапись с упоминанием ФБК** и его логотипом была размещена в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «ВКонтакте» 24 февраля 2022 года. Сам Ройзман* рассказал в суде, что не зарегистрирован в этой социальной сети и «никогда в жизни не заходил туда». Адвокат Владислав Идамжапов требовал на этом основании прекратить судебное производство.

* признан иноагентом в РФ

** признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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