Апелляцию на арест Ройзмана* рассмотрят сегодня днем

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на арест бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом). Ее подал его адвокат Владислав Идамжапов.

Как сообщили в пресс-службе суда, рассмотрение апелляции состоится сегодня в 15:00. Судья – Ольга Белеванцева.

Напомним, накануне судья Ленинского районного суда Владимир Ушаков признал Ройзмана* виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3 КоАП «Демонстрация символики экстремистской организации» и вынес постановление о его аресте на 14 суток. Из материалов суда следует, что видеозапись с упоминанием ФБК** и его логотипом была размещена в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «ВКонтакте» 24 февраля 2022 года. Сам Ройзман* рассказал в суде, что не зарегистрирован в этой социальной сети и «никогда в жизни не заходил туда». Адвокат Владислав Идамжапов требовал на этом основании прекратить судебное производство.

Напомним, в данный момент Ройзман* находится под следствием по статье 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Согласно решению суда от 25 августа 2022 года Ройзману* запрещено посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом и телефоном, общаться со свидетелями.

* признан иноагентом в РФ

** признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году

Екатеринбург, Елена Владимирова

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