В Кольцово назвали три самые пунктуальные авиакомпании

Аэропорт Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, которые летали из Екатеринбурга в 2022 году. Из крупных российских перевозчиков реже всего рейсы задерживал «Аэрофлот».

«Все перевозчики были разбиты на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета тех, что произошли по метеоусловиям, – рассказали в пресс-службе Кольцово. – По итогам минувшего года лидерами в своих группах стали авиакомпании «Аэрофлот», Smartavia и «Авиа Трафик Компани» (авиакомпания, осуществлявшая рейсы в Киргизию, – прим. ред.)».

Среди международных авиакомпаний второе место заняла «Белавиа» с пунктуальностью 88,5%, третье – Uzbekistan Airways (84,6%). Из крупных российских перевозчиков на второй строке рейтинга – «Ямал» (94,4%), на третьей – «ЮТэйр» (93,5%). Среди российских перевозчиков второй категории в топ-3 вошли еще «Северсталь» и NordStar с показателями 94,5% и 91,5% соответственно. Кто занял последние строчки общего рейтинга пунктуальности, в аэропорту не уточняют.

Напомним, в прошлом году пассажиропоток Кольцово составил 5,84 миллиона пассажиров – это на 3,6% меньше, чем годом ранее. Большинство – 4,7 миллиона человек – путешествовали внутри России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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