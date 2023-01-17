Рейсы в Анталью и Душанбе стали самыми популярными у уральцев

Самыми популярными международными направлениями из Кольцово по итогам года стали Анталья, Душанбе и Дубай. Благодаря увеличению числа полетов в страны ближнего зарубежья внешний пассажиропоток снизился незначительно.

Всего в 2022 году аэропорт Екатеринбурга обслужил 5,84 миллиона пассажиров – это на 3,6% меньше, чем годом ранее. Большинство – 4,7 миллиона человек – путешествовали внутри России.

«В 2022 году уральцам были доступны прямые регулярные перелеты в 59 городов России. Самыми популярными направлениями по традиции стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Основным фактором снижения пассажиропотока на внутренних линиях стало закрытие с февраля воздушного пространства над аэропортами юга России. Годом ранее на рейсах из Екатеринбурга в данные аэропорты было обслужено более 743 тысяч пассажиров, – сообщили в пресс-службе Кольцово. – Частично компенсировать такие потери удалось благодаря открытию и возобновлению полетов по ряду региональных направлений. Абсолютными «новичками» года в Кольцово стали Астрахань, Ставрополь, Владикавказ и Южно-Сахалинск. Возобновились рейсы во Владивосток, Горно-Алтайск, Нягань и Орск. Лидерами по приросту пассажиропотока относительно 2021 года стали Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Владивосток, Чита и Махачкала».

Удивительно, но на международных линиях пассажиропоток 2022 года оказался сопоставим с показателями предыдущего года. Хотя еще в апреле в Кольцово фиксировали снижение показателя на 70%, потому что авиационные санкции привели к массовой отмене полетных программ за рубеж. Но постепенно отмененные рейсы возместили за счет развития полетных программ авиаперевозчиков в страны ближнего зарубежья (Армения, Казахстан, Таджикистан). А во втором полугодии авиакомпании смогли увеличить число рейсов на популярные курорты Турции, ОАЭ, Индии и Таиланда.

«Лидерами по пассажиропотоку на международных линиях стали Анталья, Душанбе и Дубай. Всего в 2022 году пассажирам аэропорта Кольцово были доступны прямые регулярные и чартерные рейсы по 33 зарубежным маршрутам», – сообщили в пресс-службе авиагавани.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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