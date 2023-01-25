«Заезжай и живи»: в деревне Международного фестиваля университетского спорта сдали первые общежития (ФОТО)

Сегодня состоялось торжественное открытие общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта. Принимал здания губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. После фестиваля здания передадут УрФУ. Затем здесь появятся и учебные корпуса вуза.

«Это будут очень современные здания. Здесь ребята будут рядом учиться и проживать, также пользоваться всей инфраструктурой. Район развивается и через два-три года станет полноценным районом. Здесь будут жить преподаватели. Зонирование этого района таково, что здесь предполагается строительство нескольких технопарков, где студенты могут со старших курсов получать на практике знания и зарабатывать деньги», – добавил глава региона.

Сами студенты уже успели оценить комфортабельность комнат. Сейчас они на стадии заселения.

«Здесь есть учебные комнаты с компьютерами, где мы можем заниматься, обучаться. Есть прачечная. Сейчас мы находимся в нашей комнате, где будем проживать. Здесь есть холодильник, микроволновка – все удобства для комфортного проживания», – рассказал студент УрФУ Михаил Харитонов.

Сотрудница УрФУ, которая занимается созданием доступной архитектурной среды, провела экскурсию по комнате для маломобильных граждан. Ольга Ориничева сообщила журналисту «Нового Дня», что для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата в комнате есть все условия: удобный санузел, кухня и без чьей-то помощи можно дотянуться для окна.

«Я бы здесь добавила звуковое сопровождение для незрячих и слабовидящих людей, а также шрифт Брайля. Также звуковое сопровождение в тех же лифтах. Лифты не сообщают, на какой этаж едут», – добавила она.

В скором будущем в деревне Международного фестиваля университетского спорта будет сдан Дворец водных видов спорта. Сейчас он в режиме пуско-наладки, а полностью будет готов в марте, сообщил генеральный директор компании застройщика Тимур Уфимцев.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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