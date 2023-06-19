Студенты УрФУ взбунтовались против переселения в общежития в Новокольцовском, идет сбор подписей

Старшекурсники УрФУ, которых в ближайшие месяцы переселят в новый кампус в Новокольцовском, активно протестуют против переезда. Студенты составили петицию, в которой аргументируют свою позицию: новые общежития находятся слишком далеко от вуза. Представители университета просят не сеять панику.

В официальных группах УрФУ по переселению появилась подробная информация, как именно будет происходить переезд, и в каких условиях предстоит жить студентам: «С этого учебного года открываются для поселения новые корпуса общежитий в Новокольцовском районе. Примерный план расселения студентов: первый курс – базовая площадка города, старшие курсы – Кольцово. Заселение в корпуса Новокольцово будет происходить с 15 сентября. До 15 сентября обучение будет происходить в дистанционном формате, либо со смещением расписания на 2 недели, – говорится в официальном сообщении от представителей вуза. – Условия проживания в корпусах Новокольцово. Размер комнаты составляет 22 кв. метра, рассчитана на 2-х человек, снабжена холодильником, микроволновкой, электрическим чайником, индивидуальным сан. узлом. Цена за проживание будет составлять от 1300 до 3500 рублей (есть возможность жить в комнате одному за 7000 рублей). Также рассматривается возможность предоставления дополнительных услуг, таких как заключение договора на уборку комнаты (список дополнительных услуг находится в статусе разработки)».

В течение двух месяцев после заселения на территории кампуса обещают открыть магазины, пункты выдачи маркетплейсов, аптеки, доставку еды и прочее. Кроме того, в УрФУ обещают запустить прямые автобусы до корпусов на улице Мира, Куйбышева и Ленина, которые будут ходить каждые полтора часа – к каждой паре. Маршруты городских автобусов будут скорректированы, они будут заезжать в кампус. Кроме того, от общежитий можно будет доехать до ж/д станции, а оттуда – на электричке до станции Первомайской.

«Большая просьба не сеять панику, не распространять фейки и ожидать официального приказа по поселению в кампус», – заканчивается сообщение вуза.

Однако «паника» среди старшекурсников уже началась. Ребята не хотят покидать комнаты в старых общежитиях. Прежде всего потому, что нынешние общаги находятся в черте города, недалеко от корпусов УрФУ и центра Екатеринбурга. Студенты сетуют, что многие работают, ведут активную культурную жизнь, а с переездом в Новокольцовский все это станет затруднительно. Старшекурсники составили петицию против переселения. Ее подписали более 400 человек.

«Мы уже давно обжились в наших общежитиях, самостоятельно делали ремонт. Путь от общежития в Новокольцовском до университета является слишком долгим, а также и опасным из-за леса. Там неразвитая инфраструктура – отсутствуют аптеки, магазины. Больница также находится далеко. Мы приходим в университет, чтобы учиться, а не тратить время на дорогу», – говорится в петиции.

В комментариях в соцсетях студенты также пишут, что не хотят переезжать. «Почему нет выбора у старших жить там или в городе????? Ответьте на этот вопрос, почему? Почему вы не хотите ответить, какова причина? Зачем мы писали анкеты с кем мы хотим жить? Значит нас поселят отдельно с нашими соседями??? И панику наводить мы будем!» – негодуют студенты.

«Это все конечно замечательно, но все эти блага не заменят шаговой доступности огромного количества благ близ старых общежитий, которые уже сформировали жизнь студентов, проживающих здесь и протоптавших тропинки во многие места. Кто-то работает, кто-то ведет культурную жизнь, имеет различные связи. Все это будет разорвано, уничтожено.

Траты увеличатся сильно, учитывая цену на проживание и транспортные расходы. Нас не подкупить хорошими условиями. Нас не подкупить статусом университета. Мы преданы не университету, а кафедре, людям, местам, музеям, хорам», – пишут студенты.

«Новый День» направил в пресс-службу УрФУ вопросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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