«У вас есть выбор – арендовать жилье», – ректор УрФУ ответил студентам, недовольным переселением в Новокольцовский

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров рассказал, что приоритетное право выбора места проживания будет у студентов с высоким учебным, внеучебным и научным рейтингами. Тех, кто не может похвастаться достижениями, переселять в кампус в Новокольцовский будут без альтернатив. «Но выбор всегда есть. Вы можете арендовать жилье», – заявил Кокшаров во время прямой линии на канале «ОТВ».

По словам ректора, впервые в этом году УрФУ сможет предоставить места всем иногородним студентам, которые нуждаются в общежитиях. В том числе жителям соседних с Екатеринбургом городов – Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы. В прошлые годы студентам из городов-спутников часто не хватало мест в общежитиях.

«У нас в этом году складывается уникальная ситуация: одновременно в этом году мы получаем 9828 мест в общежитиях. Такого нет нигде. Это решит проблему расселения на долгие годы вперед», – рассказал Виктор Кокшаров.

Он подтвердил, что всех иногородних первокурсников поселят в старые общежития в черте города: «Они приезжают, не знают города, у них культурный и не только культурный, шок. Важно, чтобы они по максимуму близко проживали, чтобы они погружались в университетскую жизнь».

Что касается старших курсов, здесь право выбора – переезжать в Новокольцовский или оставаться в старых общагах – зависит от рейтинга студента.

«Выбор будет предоставлен тем студентам, кто в неучебном, учебном и научном рейтинге участвуют. Хочешь иметь выбор – участвуй в мероприятиях, занимайся студенческими медиа, занимайся наукой. А кто не блещет ни в учебе, ни в общественной жизни, ни в науке, имеют проблемы со службой безопасности, у тех выбора нет. Или есть выбор арендовать жилье. Или мы предлагаем вам поселиться в новом кампусе», – высказался ректор УрФУ.

По словам Кокшарова, новый кампус отличается не только комфортными условиями, но и безопасностью. По территории установлено более 2000 камер. Они обозревают коридоры, общественные пространства.

«Не дай бог конфликт – тут же диспетчерская вызывает охрану. Безопасность полная будет, – отметил Виктор Кокшаров. – Хотите вечеринки? В комнатах, пожалуйста, проводите вечеринки. Рекреации тоже хорошие, где тоже можно посидеть. Но если вечеринка выходит за рамки, начинается выяснение отношений, зачем это?»

По поводу транспортной проблемы ректор в очередной раз рассказал про запуск шаттлов, которые будут курсировать от кампуса до ж/д станции «Лечебная», откуда можно быстро добраться до «Первомайской». Кроме того, в кампус будут заезжать четыре городских автобусных маршрута. В перспективе до городка протянут городскую электричку, но сроков у проекта нет даже примерных.

Добавим, что в 2025 году в Новокольцовском откроют и два учебных корпуса. Не исключено, что проживающим в общежитиях в городе придется ездить туда на пары.

Напомним, некоторые старшекурсники УрФУ выступили резко против переезда в Новокольцовский. Ребята утверждают, что так они лишатся культурной и общественной жизни, которая сосредоточена в основном в центре Екатеринбурга. Кроме того, долго придется добираться на учебу и работу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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