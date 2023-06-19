В УрФУ прокомментировали отказ студентов переезжать в общежития Новокольцовского

В УрФУ считают, что паника среди студентов, не желающих переезжать в Новокольцовский, вызвана отсутствием информации. В ближайшие недели для старшекурсников проведут экскурсии по новым общежитиям. «Думаю, через пару недель у них будут другого рода вопросы: а поеду ли я в новое общежитие? Смогу ли я пользоваться теми благами, которые дает университет?» – прокомментировала заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко.

Как ранее писал «Новый День», старшекурсников УрФУ переселят в кампус в Новокольцовском. Студенты, мягко говоря, недовольны. Под петицией против переезда уже подписались более 400 человек. Главный аргумент: новые общаги – слишком далеко от вуза. Молодые люди не хотят тратить на дорогу по несколько часов в день. Хотя вуз обещает запустить автобусы от кампусов до учебных корпусов. Не прельщает студентов даже комфорт самих общежитий: в каждой комнате свой туалет и душ, холодильник, микроволновка и чайник.

«Проект переселения есть. Все студенты, кто будет нуждаться в жилье, будут обеспечены проживанием, – говорит Елена Абраменко. – В ближайшие недели мы вместе с Союзом студентов УрФУ организуем пресс-туры для студентов. Вопросы панического характера связаны с отсутствием информации. Посмотрим и покажем все общежития студентам. И через пару недель будут другого рода вопросы: а поеду ли я? Смогу ли я воспользоваться теми благами, которые дает университет?

Нам передают чудесные корпуса с великолепной инфраструктурой. И время в пути до университета – это 15-20 минут. Студенты, живущие в пригороде, тратят больше времени, чем будут тратить эти студенты на организованное перемещение из кампуса в город».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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