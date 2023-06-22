В УрФУ рассказали, по какому критерию будут заселять студентов в новый кампус (ФОТО)

Лучшие студенты УрФУ получат право выбирать, в какие общежития они могут заселиться – рядом с университетом или в новом кампусе. Ранее старшекурсники протестовали против переезда в Новокольцовский район.

«Места в жилом фонде вуза будут распределены по рейтингу учебной, внеучебной и научной деятельности – лучшие по рейтингу ребята смогут выбирать, где им поселиться: близ университета или в Новокольцовском», – сообщает пресс-служба вуза.

Всего в Новокольцовский район планируется заселить порядка 6 тысячи студентов. Накануне для обучающихся провели экскурсию по университетскому кампусу.

Молодым людям показали общественный центр с мультимедийными аудиториями, современный актовый зал, а также одно из готовых общежитий. Для студентов предлагаются двухместные комнаты площадью 22 кв. м, оборудованные кухней и санузлом. При желании в комнате может жить один человек.

Молодых людей беспокоит отдаленность Новокольцовского района от центра города. Они не хотят тратить несколько часов в день на дорогу туда и обратно. В мэрии обещают с сентября запустить в Новокольцовский автобусы № 01, 44,56 и 65. По словам вице-мэра Алексея Бубнова, общественный транспорт сможет перевозить до 1,5 тысячи студентов в час в утреннее и вечернее время.

«Мы ведем переговоры с УрФУ, чтобы можно было развести потоки студентов. К примеру, часть из них будут ездить к первой паре, часть – ко второй. До сентября время еще есть, рассчитаем», – заявил ранее вице-мэр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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