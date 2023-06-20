Автобусы будут перевозить из Новокольцовского района 1,5 тысячи студентов в час

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов анонсировал запуск четырех автобусных маршрутов в Новокольцовский район, где расположены новые общежития УрФУ. По расчетам транспортного комитета, автобусы смогут перевозить порядка 1,5 тысячи студентов в час в утреннее и вечернее время. При этом всего в студенческом кампусе будет проживать около 6 тысяч человек.

«Мы ведем переговоры с УрФУ, чтобы можно было развести потоки студентов. К примеру, часть из них будут ездить к первой паре, часть – ко второй. До сентября время еще есть, рассчитаем», – заявил Алексей Бубнов.

Напомним, в студенческий кампус в ближайшие месяцы переселят старшекурсников УрФУ. При этом учебные корпуса в Новокольцовском районе появятся только к 2026 году. До этого момента студенты будут вынуждены ездить на занятия в центр города. Такое положение устраивает не всех обучающихся, студенческие активисты начали собирать подписи против переезда.

В администрации Екатеринбурга уверены, что запуск автобусов в Новокольцовский с 1 сентября решит проблему. Уже известно, что в студенческий кампус будут заходить маршруты № 56 «7 ключей – Птицефабрика», № 44 «Метро Ботаническая – Компрессорный» и № 01 «Метро Ботаническая – а/п Кольцово».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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