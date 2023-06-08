Мэрия запустит автобусные челноки в Новокольцовский после открытия студенческого кампуса

Администрация Екатеринбурга планирует осенью запустить челночное автобусное движение в Новокольцовский район, где располагается студенческий кампус. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Корюков сегодня на встрече с журналистами.

Пять общежитий УрФУ в университетской деревне будут сданы в 2023 году. Но учебные корпуса здесь появятся только к 2026 году. До этого момента студенты будут вынуждены ежедневно ездить на занятия в центр города, а маршрутов общественного транспорта в Новокольцовский до сих пор нет. Накануне вопрос о транспортной доступности студенческого кампуса обсуждал профильный комитет свердловского заксобрания. По информации мэрии Екатеринбурга, в сентябре-октябре будут запущены автобусы в Новокольцовский по маршрутам: № 56 «7 ключей – Птицефабрика», № 44 «Метро Ботаническая – Компрессорный» и № 01 «Метро Ботаническая – а/п Кольцово».

«Мы постараемся сделать челночные автобусные рейсы по определенным часам, чтобы перевозить максимальное количество студентов до вузов. Это будет первый этап, за который отвечает Гортранс. На втором этапе челночные маршруты будут ходить до ближайшей станции «Лечебная» городской электрички. Тогда можно будет поставить больше автобусов, которые будут ходить чаще. Третий этап транспортного сообщения – это наземная электричка, и он самый затратный. Есть проработка маршрута городской электрички – от Компрессорного продлить до Новокольцовского района, затем через Кольцово мимо «Сима-Ленда» выйти на микрорайон Солнечный, далее Академический и на левый берег Верх-Исетского пруда. В проекте наземного метро активно заинтересованы Кольцово и «Сима-Ленд» и даже готовы поучаствовать в нем. На федеральном уровне проект наземного метро в Екатеринбурге вошел в список проектов с инвестициями Свердловской железной дороги. Сейчас мы ждем, когда будет принят федеральный бюджет на 2024 год, чтобы понять размеры финансирования. Есть еще четвертый этап – строительство железнодорожного моста через Верх-Исетский пруд. Но это очень дорогой проект, и пока его никто не считал», – рассказал Андрей Корюков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»