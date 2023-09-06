Заселение в общежития УрФУ в Новокольцовском начнется 14 сентября

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил о сроках заселения студентов в новый университетский кампус в Новокольцовском районе.

«Сейчас идет процесс передачи общежитий университету. Мы приняли на баланс два здания на 1700 мест каждое. Еще в трех общежитиях проходят окончательные работы. Мы рассчитываем, что одно из них получим до 1 октября, а два остальных – в ноябре. Массовое заселение студентов в новые общежития начнется 14 сентября. Дело в том, что для участников МФУС там были несколько другие условия. Теперь нужно подключить электроплиты, поставить бытовую технику, расставить мебель в учебных комнатах. Нужно проверить системы водоснабжения и вентиляции, чтобы все работало к старту учебного процесса. Для старшекурсников он начнется 17 сентября», – рассказал Кокшаров на пресс-конференции.

Ранее студенты-старшекурсники выступали против переселения в Новокольцовский район, так как оттуда долго добираться до учебных корпусов, расположенных в центре Екатеринбурга. Руководство вуза предоставило право выбора места проживания только студентам с высоким учебным рейтингом. В течение двух месяцев после заселения на территории кампуса обещают открыть магазины, пункты выдачи маркетплейсов, аптеки, доставку еды и прочее. Также в мэрии пообещали решить вопрос транспортной доступности – осенью автобусные маршруты № 01 и № 56 скорректируют, добавив заезд в университетский кампус.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга уточнили, что между кампусом и центром города будут ходить четыре автобуса – № 01, 44, 56 и 65. Автобус № 01 уже курсирует, остальные планируется запустить с 16 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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