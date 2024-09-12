Прокуратура проверит, удобно ли студентам УрФУ ездить на пары

Прокуратура оценит транспортную доступность Новокольцовского микрорайона после жалоб студентов УрФУ, которым неудобно ездить из кампуса на занятия.

«Согласно публикациям СМИ, студенты учебных заведений, проживающие в кампусе в микрорайоне Новокольцовский Екатеринбурга, жалуются на значительные интервалы между рейсами общественного транспорта, переполненность салонов автобусов, особенно в утренние часы, большое количество пересадок. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об организации перевозки пассажиров в общественном транспорте», – сообщили в надзорном ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», еще год назад студенты-старшекурсники выступали против переселения в Новокольцовский район, так как оттуда долго добираться до учебных корпусов, расположенных в центре Екатеринбурга. Но власти заверили их, что проблем с транспортом не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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