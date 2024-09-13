Из Новокольцовского в центр города пустили дополнительные автобусы

Четыре дополнительных автобуса вместимостью до 50 человек вышли на линию 56-го маршрута (микрорайон Новокольцовский – Семь Ключей). Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, это стало одним из результатов встречи заместителя главы города Рустама Галямова с представителями перевозчиков.

«Конечными точками маршрута являются остановки «Новокольцовская» и «7 Ключей – Тагильский подход», автобус едет через центр города и соединяет такие социально важные точки, как кампус УрФУ и учебные корпуса университета», – добавили в мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», накануне прокуратура начала проверку транспортной доступности Новокольцовского микрорайона после жалоб студентов УрФУ, которым приходится ездить из кампуса на занятия.

«Согласно публикациям СМИ, студенты учебных заведений, проживающие в кампусе в микрорайоне Новокольцовский Екатеринбурга, жалуются на значительные интервалы между рейсами общественного транспорта, переполненность салонов автобусов, особенно в утренние часы, большое количество пересадок. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об организации перевозки пассажиров в общественном транспорте», – сообщили в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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