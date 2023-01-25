«Автомобилист» одержал зрелищную победу над московским «Динамо»

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду взял реванш у московского «Динамо». Матч в КРК «Уралец» завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В первом периоде отличился нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье. Вторая двадцатиминутка стала ещё более результативной. В самом начале динамовцы заработали большинство, которое реализовал Павел Кудрявцев. Но екатеринбуржцы ответили уже через 23 секунды: Ник Эберт набросил на ворота, шайба отскочила на синюю линию точно под мощный щелчок Никиты Трямкина, а Брукс Мэйсек на пятаке подправил шайбу в ворота голкипера «Динамо» Константина Волкова. На 35-й минуте уральцы добились третьего гола – Олег Ли отскочившую от вратаря шайбу забросил в пустой угол ворот соперника.

В третьем периоде хозяева уверенно держали оборону, хотя концовка матча получилась нервной. «Автомобилист» получил два удаления подряд и несколько секунд был вынужден играть в формате «3 на 6», но в итоге удержал победный счет.

Следующий матч «Автомобилист» также проведет в Екатеринбурге – 27 февраля предстоит игра против «Нефтехимика».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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