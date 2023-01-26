В Нижнем Тагиле одна школьница ударила другую ногой в лицо

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила и органы СКР проводят проверку информации, которая появилась в соцсетях и СМИ: одна ученица школы № 33 избила другую.

Инцидент произошел в туалете школы, где девушка-подросток пнула по лицу свою ровесницу. Все действия снимались на камеру мобильного телефона. По одной из версий, конфликт произошел из-за кражи вейпа.

«Прокуратурой района будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сообщили в прокуратуре.

В СУ СКР сообщили, что для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки, будет проведена экспертиза. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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