«Дети очень часто молчат»: в Екатеринбурге обсудили проблему буллинга

Одна из самых больших сложностей в борьбе с буллингом несовершеннолетних состоит в том, что дети зачастую никому не рассказывают об этом и держат все в себе. Из-за этого взрослые не могут вовремя принять меры, чтобы среагировать.

Как заявил сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков, «мы можем посчитать только то, что можем посчитать». По его словам, в 2020 году он получил 56 обращений, касающихся травли в школах, а в 2022-м – 78, но это далеко не все случаи. «Я бы не стал утверждать, что это проблема школьная. Ее источники могут быть во дворе, в семье, в любом подростковом сообществе», – отметил Мороков.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Наталья Гранина добавила, что управления по делам несовершеннолетних работают только по фактам, которые стали известны. «Необходимо донести до детей, что они хоть кому-то должны об этом рассказывать. Педагогу, психологу, классному руководителю. Не молчать, – подчеркнул она. – Взять ту же ситуацию в Нижнем Тагиле. Когда с ней все начали разбираться, прошло уже 10 дней. Девочка никому абсолютно не сказала. Только когда видео появилось в интернете, в СМИ, только тогда узнали и начали разбираться».

Гранина также сообщила, что многие подростки не понимают, что за травлю одноклассников они могут быть привлечены к ответственности. «Многие считают, что если они не достигли возраста уголовной ответственности, то ничего не будет. Это не так. Есть профилактические меры, например, направление в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей или в специальное учреждение закрытого типа сроком до 3 лет. Так что думать, «тут я пнул, тут я стукнул, тут я потребовал, и мне ничего не будет» – неправильно. В Тагиле злодейка была помещена в ЦВС для несовершеннолетних и поставлена на учет в ПДН. Наша цель – разъяснять ответственность за совершение каких-то действий», – сказала представитель ГУ МВД.

Клинический психолог Анна Ткач подчеркнула, что доверительные отношения в семье способствуют профилактике буллинга. «Мы не можем повлиять на то, что происходит в социуме или в интернете. Всегда будут вещи злые и аморальные, которые не вписываются в нашу картину мира. Но мы можем повлиять на ситуацию в семье. С ребенком надо общаться каждый день, не откладывать это до отпуска или до выходных. Говорите с ребенком каждый день по 15-20 минут, больше ребенку и самому не надо, о том, как день прошел, что его волнует, о чем он хочет рассказать. Доверие нужно формировать с самого раннего возраста, не тогда, когда ребенок уже стал подростком», – советует она.

Как уже сообщал «Новый День», последний громкий случай буллинга в Свердловской области произошел в школе № 33 Нижнего Тагила в январе этого года. В туалете школы девушка-подросток пнула по лицу свою ровесницу. Все действия снимались на камеру мобильного телефона. По одной из версий, конфликт произошел из-за кражи вейпа. Позже видео попало в СМИ, после чего прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила и органы СКР начали проверку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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