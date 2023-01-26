53% свердловчан оказались финансово безграмотными

Специалисты по защите прав потребителей оценили уровень финансовой грамотности жителей Свердловской области.

Людям предлагали в анкетах ответить на несколько вопросов, касающихся отношений потребителя с банками, страховыми компаниями, ответственности за задолженность перед кредиторами. Участие в опросе приняли 1756 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, на вопрос, может ли банк в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредитному договору, 66% респондентов правильно ответили, что такого права у кредитной организации нет.

62% опрашиваемых правильно указали порядок досрочного погашения кредита. 60% участников также правильно ответили на вопрос о праве потребителя отказаться от дополнительных платных услуг при получении кредита.

Вопросы о взаимодействии с коллекторами вызвали затруднения. Только 49% опрошенных знали, как отказаться от них, а 9% ошибочно указали, что гражданин не имеет права этого делать.

Сложным оказался и вопрос о необходимости обязательного досудебного обращения к финансовому уполномоченному. Только 50% респондентов правильно ответили, что такое обращение предусмотрено по договорам с банками, микрофинансовыми, страховыми и другими финансовыми организациями, если требования потребителя не превышают 500 тысяч рублей, а по договорам ОСАГО – без ограничения суммы.

В целом уровень финансовой грамотности респондентов составил 53%, что несколько ниже, чем в прошлые годы, сделали вывод организаторы опроса.

Напомним, по инициативе Банка России в свердловских школах начали проводить уроки финансовой грамотности. Но это будет не отдельный предмет, а дополнение к общим занятиям. На них дети будут изучать вопросы, касающиеся налоговых вычетов, банковских вкладов, деклараций, и способы защиты от финансовых мошенников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»