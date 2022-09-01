В Банке России рассказали, как дети будут изучать финграмотность: они узнают про вклады, налоги, проценты и другое (ФОТО)

С сегодняшнего дня в школах Свердловской области начнут вводить обновленные стандарты образования. В том числе, с 1 по 9 класс детям будут преподавать финансовую грамотность. Отдельного предмета не будет: изучать налоговые вычеты, банковские вклады, декларации дети будут в рамках других уроков. В Уральском главном управлении Банка России рассказали, что именно узнают школьники.

«У школьников появится больше возможностей изучать финансовую грамотность. Они смогут получить знания о финансах в рамках обычных предметов – таких, как география, окружающий мир, математика или информатика. Основы финансовой грамотности будут внедряться в программы с 1 по 9 класс, чтобы дети смогли постепенно пополнять свой запас знаний и готовиться к самостоятельной жизни», – пояснили в Уральском ГУ Банка России.

Например, в начальной школе финансы будут преподавать на уроках по окружающему миру. Детям расскажут, что такое деньги, почему нельзя напечатать бесконечное количество купюр и как распознать фальшивки. А на математике с первого класса будут говорить про финансовый план и ведение личного бюджета. Тему продолжат и в среднем звене: с 5 по 9 классы финграмотность войдет в программу по алгебре, географии, обществознанию.

Напомним, с 1 сентября 2022 года в первых и пятых классах свердловских школ начнут вводить обновленные стандарты образования. Упор сделают на патриотическом воспитании, историческом просвещении и финансовой грамотности, а вот второй иностранный станет необязательным.

Подробнее о новом стандарте «Новому Дню» в интервью рассказывала начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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