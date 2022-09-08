Большинство россиян не умеют читать финансовые документы

Три четверти (76%) россиян признались, что не умеют читать финансовые документы. Об этом свидетельствуют результаты исследования компаний «Сберстрахование», «Сберстрахование жизни» и «СберНПФ», которые приводят «Известия».

77% респондентов заявили, что не разбираются в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах. Но при этом почти половина (47%) людей считают себя финансово грамотными. Повысить уровень своих знаний хотели бы 39% россиян.

Лучше всего оценивают свои знания в области финансовых продуктов россияне в возрасте 31-40 лет (66%) и граждане с высшим образованием (59%). Менее уверенно в этой области чувствуют себя люди в возрасте 41−50 (45%) и 51−60 лет (35%). Хуже обстоят дела у респондентов со средним и средним техническим образованием – только 33% и 27% людей из этой категории знакомы с нюансами финансовых документов и продуктов.

Как показал опрос, граждане не в полной мере понимают, что такое финграмотность. «Если человек ведет семейный бюджет, то многие считают, что этого достаточно, чтобы считаться финансово грамотным. Ведение бюджета – это первый шаг в управлении своими финансами, но явно недостаточный», – отметил директор Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Николай Берзон.

По словам экспертов, в ходе таких исследований выявляется самооценка, которая обычно завышена. В реальности люди, которые не способны разобраться в документах, не могут считаться знатоками финансовой сферы. Таким образом, в лучшем случае грамотными в этом плане можно считать лишь каждого четвертого жителя России.

Москва, Зоя Осколкова

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