Российских школьников будут обучать финансовой грамотности

В российских школах введут обязательные уроки по финансовой грамотности. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

Преподавание финансовой грамотности будет обязательным для учеников с 1 по 9 класс. В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как «Математика» и «Окружающий мир», а в 5-9 классах – в предметах «Обществознание», «Математика» и «География».

«У школьников с первого класса планируется формировать навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Их также будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план», – сообщил регулятор.

Ученики постарше – 5-9 классов – займутся оценкой рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. На уроках математики часть заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов. На географии школьникам дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.

Планируется, что обучение финансовой грамотности в 1 и 5 классах начнется с 1 сентября 2022 года. Впрочем, при согласовании с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.07.21

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