Абсолютное большинство российских школьников хотят изучать финансовую грамотность

Подавляющее большинство школьников России выступают за добавление в программу уроков финансовой грамотности. Эту идею поддерживают и многие родители.

97% российских учеников считают необходимым изучение финансовой грамотности в школах. Такого же мнения придерживаются 91% родителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании MAXIMUM Education.

«Кроме этого, как оказалось, 73% подростков в возрасте от 14 до 18 лет имеют свои накопления. Каждый третий хранит их на счете или в банковском вкладе. 31% опрошенных предпочитают беречь деньги в копилке, 23% школьников используют для этих целей банковскую карту, а 13% переводят накопления в инвестиции», – пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос.

Каждый второй подросток интересуется финансовой ситуацией в стране и мире и считает себя подкованным в этих вопросах. Несмотря на это, 23% школьников признались, что попадались на уловки мошенников.

96% родителей дают ребенку карманные деньги. По мнению большинства (60%), таким образом они приучают детей самостоятельно распоряжаться финансами. 28% дают деньги «просто так», 12% таким образом поощряют за помощь по дому и за хорошую учебу.

Москва, Зоя Осколкова

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