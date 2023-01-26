Главу армянской диаспоры задержали на пять суток

В Екатеринбурге на пять суток задержали главу армянской общины «Ани Армения» Масиса Назаряна. Ленинский райсуд признал его организатором несанкционированного митинга, который прошел во дворе церкви Святого Карапета на улице Белинского на этой неделе. Назарян задержан по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ.

Акция была посвящена ситуации в Арцахе. В ней приняли участие два десятка человек. «12 декабря 2022 года группа гражданских лиц с азербайджанской стороны, называющих себя «эко-активистами», перекрыла единственную дорогу связывающую Арцах с внешним миром. Вот уже более 40 дней жители Арцаха находятся под блокадой. В республике не хватает продуктов питания, медикаментов, более 1000 людей не могут вернуться к своим семьям», – сообщили в «Ани Армения», объясняя смысл акции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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