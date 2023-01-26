Суд сократил срок ареста главы армянской диаспоры до одних суток

Глава армянской общины «Ани Армения» в Екатеринбурге Масис Назарян выйдет из спецприемника сегодня вечером. Свердловский областной суд рассмотрел жалобу его защитника и сократил срок административного ареста с 5 до 1 суток. Такое же решение принято в отношении активистки Элен Киракосян.

Напомним, Назарян и Киракосян были задержаны за организацию несанкционированного митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Акция прошла 23 января у церкви Святого Карапета в Екатеринбурге, в ней приняли участие около двух десятков человек. Члены диаспоры выступили в поддержку жителей Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха), которые столкнулись с дефицитом продуктов и лекарств из-за перекрытия единственной трассы, соединяющей территорию с Арменией.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»