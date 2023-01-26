После ввода санкций импорт из США на Урал вырос в два раза

Конфликт на Украине и санкции не помешали регионам УрФО торговать с западными странами – в лидерах по объему экспорта и импорта остались те же страны, что были и до 2022 года. Правда, их доля в обороте изменилась.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, главный партнер уральских регионов – Китай. В импорте доля этой страны составляет 30%, в экспорте – 24%. На втором месте по импорту – Германия, в 2022 году доля импорта из этой страны составила 12%, что на четверть ниже, чем в 2021 году. Доля импорта из США – 9%, но из этой страны завезли в два раза больше товаров, чем раньше. С Узбекистаном стали торговать плотнее на 83%, теперь эта страна занимает 6% импорта УрФО. Такая же доля приходится и на Францию, но здесь произошли изменения, импорт упал в два раза.

«Мы видим что наши контрагенты из Европейского союза – Германия, Франция – существенно активность снизили, при этом США с нами достаточно хорошо торгуют», – оценил Алексей Фролов. Что касается экспорта, то на втором месте после Китая – Турция. В Узбекистан продается 10% товаров. США и Франция разделили 4 и 5 место, и Франция в этом году экспортировала в два раза больше товаров, чем в прошлом.

«Новые страны [во внешнеторговом обороте УрФО за прошлый год] не появились. Но есть впечатляющая динамика по некоторым странам. По итогам прошлого года выросли объемы торговли с коллегами из стран БРИКС – Южно-африканской республикой, Бразилией. Мы понимаем что мир не ограничивается Европейским союзом, свято место не бывает. Есть проблемы с разрывом логистических цепочек. Наша промышленность работает на импортном оборудовании, немецкое, итальянское оборудование очень ценится. Я думаю коллеги из других стран нам в этом помогут», – прокомментировал начальник таможенного управления УрФО.

В целом же Фролов отметил, что на объемы торговли санкции повлияли менее значимо, чем пандемия – в 2020 году внешнеторговая деятельность просела на 18%, а сейчас – на 12%. Регионы Урала по-прежнему ориентированы на экспорт, его доля 77% против 23% импорта. Четверть от всего оборота региона составляет продукция оборонно-промышленного комплекса, по словам таможенника, каждая вторая декларация подается предприятием сферы ОПК.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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