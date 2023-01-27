Виновник ДТП, в котором погибли сотрудники кукольного театра, сядет на три года

Верхотурский районный суд вынес решение по делу водителя грузовика, по чьей вине погибли артисты Краснотурьинского театра кукол. Мужчина осужден на три года, отбывать срок он будет в колонии-поселении.
Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд посчитал доказанным, что дальнобойщик отвлекся – авария, напомним, произошла на Серовском тракте в позднее время, около 23 часов. Его MAN с прицепом выехал на встречку и врезался в автобус ПАЗ, в котором сотрудники театра возвращались с гастролей. В результате аварии погибли две сотрудницы театра, еще один работник получил тяжелые травмы.
Екатеринбург, Марина Иванова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube