На Урале судят водителя, по чьей вине погибли сотрудницы Краснотурьинского театра кукол

Верхотурский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Кушвы, устроившего смертельную аварию на Серовском тракте.

ДТП случилось поздним вечером 1 октября. По версии следствия, 51-летний мужчина за рулем грузовика MAN с прицепом во время движения отвлекся и выехал на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с автобусом ПАЗ, на котором с гастролей из Первоуральска возвращались артисты Краснотурьинского театра кукол. В результате аварии погибли две сотрудницы театра, еще один работник получил тяжелые травмы.

Обвиняемому водителю вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Самое серьезное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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