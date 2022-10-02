На трассе Екатеринбург – Серов в ДТП погибли актеры кукольного театра

На трассе Екатеринбург -Серов около 11 часов ночи грузовик МАН врезался в автобус ПАЗ. Авария произошла в Новолялинском районе. В соцсетях обсуждают, что грузовик выехал на встречку и врезался в ПАЗик.

В автобусе ехали сотрудники кукольного театра Краснотурьинска.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, два актера скончались, ещё один их коллега с травмами находится в больнице.

Артисты театра возвращались с гастролей из Первоуральска, а грузовик МАН следовал из Серова. Идет доследственная проверка.

Новая Ляля, Марина Иванова

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