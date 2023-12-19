Мать погибшей на Серовском тракте актрисы театра кукол добилась моральной компенсации

Свердловский областной суд обязал компанию ООО «Молочная благодать» выплатить 1 миллион рублей матери погибшей в автокатастрофе актрисы театра кукол.

Смертельная авария произошла поздним вечером 1 октября 2022 года на Серовском тракте. Водитель грузовика «Молочная благодать» отвлекся на дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. В салоне автобуса находились артисты Краснотурьинского театра кукол, которые возвращались с гастролей. В результате аварии две женщины погибли, еще один человек получил тяжелые травмы. Позднее водитель большегруза был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Мать одной из погибших актрис подала иск в Краснотурьинский городской суд. Как сообщили в Свердловском областном суде, женщина потребовала от компании «Молочная благодать» выплатить ей моральную компенсацию в размере 2 миллионов рублей за потерю единственного ребенка. По решению суда, сумма компенсации была уменьшена до 1 миллиона рублей. Компания пыталась обжаловать постановление в Свердловском областном суде, но судебная коллегия оставила его без изменений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube