Началось общественное обсуждение небоскреба «Высоцкий-2»

В Екатеринбурге началось общественное обсуждение проекта второй очереди небоскреба «Высоцкий» на улице Красноармейской.

Материалы размещены на официальном портале Екатеринбурга и в фойе администрации города.

В них говорится, что строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса запланировано на 2023-2027 гг. Общая площадь здания – почти 50 тысяч кв. м, высота – 51 этаж. В небоскребе будет 6000 кв. м офисов и 340 гостиничных номеров. Перед входом будет автостоянка на 20 машиномест, а под зданием – многоуровневая парковка (9-10 этажей) на 382 места.

Вариант объемно-пространственного решения объекта показан без детализации фасадов – она еще не проработана.

Жители Екатеринбурга имеют право вносить свои замечания и предложения с 27 января по 7 февраля включительно. Это можно сделать через сайт обсуждения.екатеринбург.рф; написав письмо в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, к. 245; посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: пр. Ленина, 24а, к. 254.

Напомним, первый «Высоцкий» был достроен в 2011 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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