Мэрия отклонила 18 из 20 замечаний граждан к проекту ДЦ «Высоцкий-2»

Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественного обсуждения проекта планировки участка под строительство второй очереди небоскреба «Высоцкий».

В протоколе обсуждений сообщается, что в них приняли участие 47 горожан, которые внесли в общей сложности 20 замечаний и предложений. Из них 14 признаны «не подлежащими учету».

Среди отзывов были, например, такие: «Город Екатеринбург переполнен многоэтажными деловыми центрами. В указанных выше границах также имеется большое количество многоэтажных деловых и торговых центров. Никакой необходимости еще одного, не нужного прежде всего жителям Екатеринбурга, многоэтажного строения, нет. Всем понятно, что застройщики преследуют прежде всего экономические интересы»; «Объект культурного наследия «Дом Ярутина» мы уже потеряли. Одной высотной доминанты здесь достаточно. Необходимо обсуждение объемно-пространственного решения на градостроительном совете»; «Строительство нового высотного объекта увеличит нагрузку на инженерные сети (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение и канализация) в центре города, которые не реконструировались с советских времен и на данный момент перегружены. Новый небоскреб будет неизбежно приводить к аварийным ситуациям на объектах вышеуказанной инфраструктуры».

Городские чиновники отказались учитывать эти замечания в силу того, что: 1) проект соответствует градостроительным нормативам, Генплану города и правилам землепользования и застройки; 2) концепция застройки была одобрена на выездном заседании экспертного совета Союза архитекторов на Форуме 100+; 3) проектируемая инженерная инфраструктура согласована с ресурсоснабжающими организациями.

Также отклонены замечания о недостаточном количестве парковочных мест (оно соответствует нормативам), возможном нарушении инсоляции (этот вопрос находится в компетенции госэкспертизы), возможном росте преступности из-за высокого числа развлекательных заведений (охрана правопорядка не является предметом этих общественных обсуждений), ухудшении качества сотовой связи и интернета в соседних домах (не является предметом обсуждений).

Как уже сообщал «Новый День», строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса запланировано на 2023-2027 гг. Общая площадь здания – почти 50 тысяч кв. м, высота – 51 этаж. В небоскребе будет 6000 кв. м офисов и 340 гостиничных номеров. Перед входом будет автостоянка на 20 машиномест, а под зданием – многоуровневая парковка (9-10 этажей) на 382 места. Вариант объемно-пространственного решения объекта показан без детализации фасадов – она еще не проработана.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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