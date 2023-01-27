Уральские фотографы поймали «зеленую» комету в объектив (ФОТО)

Уральские фотографы делятся снимками «зеленой» кометы C/2022 E3, сделанными в окрестностях Екатеринбурга. Космическую гостью уже сейчас можно наблюдать в бинокль или небольшой телескоп. Но без оптики разглядеть ее довольно сложно, так как она выглядит в небе как тусклое расплывчатое пятнышко света.

Пик яркости комета наберет в ближайшие дни. В ночь с 31 января на 1 февраля ее можно будет увидеть неподалеку от Полярной звезды. А 2 февраля объект C/2022 E3 максимально сблизится с Землей и пролетит на расстоянии 42 миллиона километра. Это примерно в сто раз дальше, чем находится Луна от нашей планеты.

Комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта в марте прошлого года. Ее диаметр около 1 километра, пылевое облако вокруг ядра имеет зеленоватый оттенок, а хвост желтого цвета. Комета является долгопериодической. Период обращения кометы предположительно составляет 50 тысяч лет.

Фото: Игорь Петров

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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