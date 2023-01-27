Вопрос о второй очереди Екатеринбургского зоопарка отложили из-за «отсутствия необходимости и возможности»

Вторую очередь Екатеринбургского зоопарка, куда планировали отселить типичных для Урала животных, строить пока передумали. «Если когда-то Екатеринбург почувствует необходимость в развитии зоопарка и появится возможность формирования второй очереди с созданием дополнительной коллекции, тогда будем решать этот вопрос», – прокомментировала директор учреждения Светлана Прилепина.

Напомним, ранее о поиске площадки под вторую очередь зоопарка говорили в мэрии Екатеринбурга. Глава управления культуры Илья Марков сообщал, что из вольеров в центре города хотели переселить животных, которые обычны для Урала – лосей, косуль, бурых медведей и так далее. Предполагалось, что для них построят отдельную площадку.

Что касается переноса самого зоопарка из центра, этот вопрос уже даже не обсуждается.

«В коллективе зоопарка, на территории зоопарка, разговоров о переезде не идет. Евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов вообще порекомендовала сохранить эту площадку в центре города как мемориальную. Потому что зоопарков, которым скоро исполнится 100 лет, вообще не много в России, – отметила Светлана Прилепина на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Коллекция зоопарка в центре города сформирована с требованиями и в соответствии с теми площадями, которые есть. И слоновник, и вольер для белых медведей соответствуют международным стандартам. Нет необходимости [в переезде]. Нагнетание, которое периодически идет в пространстве города, давление на нас – ничем не обоснованы. В 2020 году мы прошли процедуру лицензирования, подтвердили свою состоятельность содержания животных в неволе и их экспонирования».

Поэтому зоопарк продолжит развивать ту площадку, на которой располагается. К лету планируется создать дополнительные зоны отдыха, увеличить площадь озеленения, обновить фонтан. Также вокруг зоопарка уже установили новое кованое ограждение.

«Нам удалось воссоздать облик зоопарка, который раньше представлял из себя открытый городской сквер. Сейчас у нас получилась частично открытая площадка, которая хорошо вписывается в облик города», – добавила Светлана Прилепина.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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