В мэрии не нашли новое место для зоопарка

В администрации Екатеринбурга не определились с местом для дополнительной площадки зоопарка, сообщили в пресс-службе мэрии «Новому Дню». Там рассказали, что поиск продолжается.

Речь, напомним, идет не о переносе основной площадки, а о дополнительной локации. Глава управления культуры города Илья Марков рассказывал в прошлом году журналистам, что попытки переноса зоопарка в Новокольцовский прекращены, т.к. там будет микрорайон и университетский кампус. Однако он уточнил, что городские власти намерены выселить из вольеров в центре города животных, которые обычны для Урала – лосей, косуль, бурых медведей и так далее. Предполагалось, что для них построят отдельную площадку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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