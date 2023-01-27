Из-за огромного турпотока из Китая в Таиланд места в отелях кончаются, а цены растут

Турагенты сообщают, что с каждым днем в отелях Таиланда остается все меньше свободных мест. Открытие границ Китая и запуск ежедневных рейсов в Бангкок и Пхукет привели к огромному росту турпотока. «За места в отелях идет настоящая битва, цены, естественно, растут», – рассказывают представители туррынка Екатеринбурга.

Напомним, с 8 января Китай открыл границы после трех лет коронавирусных ограничений. Начиная с этой даты, по данным Bangkok Post, китайские авиакомпании начали выполнять рейсы в Таиланд: Бангкок и Пхукет. Это уже привело к огромному росту турпотока в страну и нехватке мест в отелях. «Спрос в Юго-Восточной Азии действительно превышает предложение. Таиланд всегда был любимым курортом у граждан Китая, и с 8 января полетели первые рейсы – и не один в неделю, как у нас, а ежедневно и много. Отели и до этого были переполнены. И теперь за каждый номер, который не был выкуплен туроператорами по контракту, идет битва, – рассказала директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Конечно, отели стараются соблюдать условия контрактов, заранее выкупленные номера у операторов никто забирать не будет. Но они очень быстро заканчиваются, потому что Россия поздно вышла на рынок Таиланда: если помните, у нас первые прямые рейсы полетели в ноябре. А контракты с отелями обычно заключаются за год до высокого сезона, соответственно, у российских операторов квота в отелях не такая большая. Поэтому на ближайшие даты вылета остаются либо самые скромные варианты отелей, либо наоборот – заоблачно дорогие. Золотой середины сегмента «цена/качество» на ближайшие даты нет. И «горящих туров», естественно, ждать не стоит».

Агенты говорят и о росте цен на отдых в Таиланде для россиян. «Сравните: в декабре можно было купить тур на двоих на 10 ночей в отеле 3* за 170-180 тысяч рублей. Сейчас аналогичный будет стоить от 220 тысяч. Иногда бывают какие-то спецпредложения, например, если вылет уже завтра, и надо срочно занять последние 2-3 места в самолете. Но это бывает крайне редко и бронируется за секунды», – рассказала турагент Ирина Чернова.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что китайцы не смогут заполнить абсолютно все отели, поэтому переживать российским туристам не стоит. «Обычно на каждую страну выделяются блоки мест в отелях, и у России они тоже есть. Не верю, что и условно «российские» отели заполнятся китайскими туристами, – прокомментировал Михаил Мальцев. – К тому же российские туристы и китайские туристы обычно предпочитают разные типы отелей. На текущий момент я не слышал, чтобы принимающие стороны в Таиланде сообщали о проблеме».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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