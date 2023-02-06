Эксперты не ждут массового потока туристов из Китая в Россию

Восстановления массового турпотока из Китая в Россию в этом году ждать не стоит. Этому мешает приостановка безвизового режима, а также дорогие перелеты. По итогам 2023 года число китайских путешественников составит лишь 20% допандемийного уровня, уверен руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по международному сотрудничеству Сергей Войтович.

Групповые туристические поездки граждан КНР, первые за три года, станут возможны с 6 февраля, сообщило министерство культуры и туризма Китая. Сейчас речь идет о путешествиях по некоторым направлениям: помимо России это в основном азиатские государства, а также единичные страны Европы, Африки, Южной Америки и Океании

«В лучшем случае турпоток из Китая в РФ по итогам года составит 200-250 тыс. человек – это в пять раз меньше, чем до пандемии, когда приехало около 1 млн путешественников», – сказал Войтович «Известиям».

Возобновление китайского туризма оживит въездной туризм в РФ, который по сравнению с 2019 годом сократился на 99%. Тем не менее массового потока ждать не стоит. В первую очередь мешает отсутствие соглашения о безвизовых туристических поездках, нехватка авиаперевозки и другие факторы, отметил эксперт.

В то же время выгоды для российской экономики от российско-китайского туризма всегда было немного, указывает Войтович. Несмотря на то что именно из КНР в Россию приезжает больше всего туристов, они пользуются услугами собственных туроператоров и иных посредников. Российские компании в цепочке почти не участвуют. Кроме того, россиянам восстановление турпоездок из Китая может добавить неудобств: очереди в музеи летом должны стать больше, а гостиницы подорожают до 10%.

Москва, Зоя Осколкова

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