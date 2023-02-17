Российская виза для китайских туристов подорожала втрое

Несмотря на отмену антиковидных ограничений заметного роста турпотока путешественников из КНР в России не наблюдается. Это связано с отсутствием возможности въезда в РФ без виз, которые теперь подорожали втрое и стоят более 200 долларов. Об этом рассказал «Интерфаксу» представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Китае Александр Фалько.

«В Китае постепенно возобновляется выездной туризм, хотя пока его нельзя назвать массовым. Больше всего граждан КНР сейчас едет в Таиланд. Первую группу торжественно встречал министр туризма этой страны», – сообщил Фалько.

Китайские туристы готовы ехать в Россию. Официально групповой туризм возобновился с 8 февраля. Однако поездки по безвизовым спискам пока запущены не были.

«Некоторые готовы оформлять визы, но они после пандемии подорожали втрое – до 1450 юаней (более 200 долларов). Кроме того, для получения визы нужен оригинал приглашения от принимающей стороны, который высылается по почте, что занимает время», – пояснил представитель РСТ.

Первая группа китайских туристов приедет в Москву 23 февраля. Ее приезд переносился два раза в ожидании перезапуска безвизовых туристических обменов, но в итоге туристам сделали визы.

Москва, Зоя Осколкова

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