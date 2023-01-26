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Четверг, 26 января 2023, 10:22 мск

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Россия и Китай согласовали возможность безвизового туризма через Приморье

Государственные органы России и Китая согласовали основные параметры восстановления безвизового обмена туристами через пункты пропуска в Приморье. Об этом сообщил директор Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

«На 25.01.2023 основные согласования государственных контролирующих органов для обеспечения безвизовых туристических обменов через пункты пропуска на территории Приморского края получены. В настоящее время происходит утверждение механизма электронной регистрации списков туристских групп», – написал Крепский в своем телеграм-канале.

8 февраля состоится заседание Межведомственной комиссии, в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации Соглашения между правительствами стран о безвизовых групповых туристических поездках.

В настоящее время пересечение российско-китайской границы возможно только с получением соответствующей визы.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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