Первые за три года пассажирские автобусы пересекли границу Китая и России

Пассажирское сообщение возобновили на границе с КНР в Приморье после трехлетнего перерыва. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса. Однако пока туристические группы к въезду не допускаются.

По данным Уссурийской таможни, в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Краскино был оформлено к проезду четыре автобуса: два на выезд в КНР, два – на въезд в Россию. В них находились 28 граждан Китая: 10 человек выехали из РФ, 18 человек въехали на российскую территорию.

Отмечается, что цели поездки были деловые, китайцы выезжали по рабочим вопросам и возвращались домой из России перед китайскими новогодними праздниками. Кроме того, границу пересекли сотрудники международных организаций. Туристов среди пассажиров не было.

С 8 января китайские власти приступили к отмене ограничений при пересечении границ КНР, которые действовали с начала пандемии коронавируса в 2020 году. В частности, лицам, прибывающим в Китай, не нужно самоизолироваться при отрицательном тесте на Covid-19, также заработали визовые центры.

Пекин, Зоя Осколкова

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