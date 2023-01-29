В Екатеринбурге иномарка въехала в прохожих на тротуаре. Расследование ДТП контролирует прокуратура (ФОТО)

Прокуратура взяла на контроль административное расследование резонансного ДТП, которое случилось вчера в 22:00 на улице Готвальда.

По данным городской Госавтоинспекции, автомобиль «Шевроле Авео» на перекрестке пролетел на красный свет, и, уходя от столкновения с встречной машиной, выехал на тротуар и сбил прохожих. Пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша. С различными травмами пешеходы были доставлены в больницу.

За рулем «Шевроле» была 20-летняя девушка, ее стаж вождения составляет 1 год. Она рассказала дорожным полицейским, что ехала из дома и торопилась забрать свою дочь от подруги. Решила, что успеет проехать перекресток, но выехала на запрещающий сигнал светофора. Увидев встречную машину, она попыталась увернуться и выехала на тротуар.

Точные обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. «Прокуратура района в ходе надзорных мероприятий также даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, надлежащему состоянию улично-дорожной сети. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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