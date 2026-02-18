Суд взыскал с виновницы ДТП на тротуаре 400 тысяч рублей в пользу пострадавшего

Суд взыскал с виновницы ДТП на улице Готвальда в 2023 году 400 тысяч рублей в пользу мужчины, пострадавшего в этой аварии – автомобиль ответчицы вылетел на тротуар и сбил нескольких пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, сотрудник ведомства принял участие в рассмотрении судом гражданского дела потерпевшего. На суде представитель прокуратуры заявил, что в результате ДТП истец испытал сильную физическую боль, нравственные страдания, после происшествия находился на стационарном лечении. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск и взыскал с виновницы ДТП в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Как уже писал «Новый День», 28 января 2023 года в 22:00 на улице Готвальда автомобиль «Шевроле Авео» на перекрестке пролетел на красный свет, и, уходя от столкновения с встречной машиной, выехал на тротуар, где сбил прохожих. Пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша. С различными травмами пешеходы были доставлены в больницу. За рулем «Шевроле» была 20-летняя девушка, ее стаж вождения составлял 1 год. Она рассказала дорожным полицейским, что ехала из дома и торопилась забрать свою дочь от подруги. Решила, что успеет проехать перекресток, но выехала на запрещающий сигнал светофора. Увидев встречную машину, она попыталась увернуться и выехала на тротуар.

Екатеринбург, Елена Владимирова

